Гинеколог рассказала, что "убивает" женское здоровье

На репродуктивное здоровье женщины ощутимо воздействует внешняя среда. Об этом акушер-гинеколог Наталья Давыденко рассказала life.ru.

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Эксперт отметила, что гинекологические заболевания могут быть связаны с вредными привычками, травмами, профессиональной вредностью, а также с экологией и неправильно выстроенной системой питания.

Чтобы свести вредное воздействие перечисленных факторов в к минимуму, доктор рекомендует проходить осмотр у гинеколога ежегодно. Если патологии вовремя выявлять и начинать лечить, негативное воздействие на репродуктивную систему снизится.