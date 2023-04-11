$82.18+2.6889.73+2.63
1 час назад

Гинеколог Давыденко рассказала, что "убивает" женское здоровье

Мира Маркина

На репродуктивное здоровье женщины ощутимо воздействует внешняя среда. Об этом акушер-гинеколог Наталья Давыденко рассказала life.ru.

Гинеколог рассказала, что "убивает" женское здоровье
Фото: PxherePxhere

Эксперт отметила, что гинекологические заболевания могут быть связаны с вредными привычками, травмами, профессиональной вредностью, а также с экологией и неправильно выстроенной системой питания.

Чтобы свести вредное воздействие перечисленных факторов в к минимуму, доктор рекомендует проходить осмотр у гинеколога ежегодно. Если патологии вовремя выявлять и начинать лечить, негативное воздействие на репродуктивную систему снизится.

Гинеколог Великжанина предупредила о риске подцепить инфекцию в сауне

Ранее "Рамблер" писал о ранних признаках рака яичников.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий