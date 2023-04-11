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Как распознать ядовитую змею и что делать при укусе

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Сезон ядовитых змей начнётся в мае.

Как распознать ядовитую змею и что делать при укусе
© Секрет Фирмы

Пока что пробудились только неопасные особи — ужи обыкновенные, медянки, желтобрюхие и пятнистые полозы. Но в принципе и май не за горами.

О том, как уберечь себя от неприятностей на даче и на природе при встрече со змеями, «Вечерней Москве» рассказал руководитель департамента производственного контроля «Служба санитарной оценки объектов» Алексей Меньшиков.

Какие змеи ядовитые

Прежде всего это гадюки. Их уже сейчас можно встретить в лесах. К людям они приползают, только если ищут еду. Такое происходит, когда особей становится слишком много.

Отличить опасную змею от неядовитой можно по внешним признакам. У неопасных пресмыкающихся, как правило, есть яркие вкрапления на коже, а ядовитые полностью однотонные — тёмно-коричневые или чёрные. Гадюка, например, полностью чёрная.

Если встретили змею

Отправляясь на природу, во-первых, стоит подобрать правильную одежду — лучше из плотной ткани. Если змея всё-таки встретилась вам на пути, не стоит делать резких движений и пытаться убежать: не исключено, что где-то близко находится её родственник.

Ещё важно выбирать проверенные маршруты и не ходить по заброшенным тропам. Обычно как раз там они вьют гнёзда. Это всё относится к лесам, потому что в городе встретить змею почти что нереально. Вероятность укуса змеи в мегаполисе — один к тысяче.

Что делать, если укусила змея

Меньшиков объяснил, что с собой на природу лучше всего брать специальные уколы или сыворотки от укуса змеи. Можно даже выпить лекарство заранее. В любом случае важно как можно скорее вызвать скорую, особенно если под рукой ничего не оказалось.

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