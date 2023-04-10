Диетолог рассказала о возможных причинах инсульта и инфаркта

Меню без мяса не представляют себе многие. Другие, наоборот, отказываются от мясных продуктов и отдают предпочтение овощам. Чем грозит отказ от мяса человеческому организму, рассказала «Вестям Московского региона» врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

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Прежде всего, из-за отказа от мяса в организме может развиться дефицит важных и полезных для организма веществ, таких как витамины группы В. Они вместе с белком участвуют в большом количестве биохимических реакций, в том числе в работе системы кроветворения и когнитивных функциях мозга, отметила диетолог.

Дефицит витаминов группы B приводит к риску развития сердечно-сосудистых заболеваний на фоне повышения уровня гомоцистеина в крови. Специалист пояснила, что гомоцистеин – это аминокислота, ее высокая концентрация может негативно сказаться на состоянии сосудов. При повышенном содержании гомоцистеина появляется риск образования тромбов.