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1 час назад

JCI Insight: Выявлен эффективный метод борьбы с туберкулезом

FBM.ru

Экспертами из Техасского института биомедицинских исследований определён эффективный метод борьбы с туберкулёзом, от которого всё ещё каждый год умирают практически два млн человек, передаёт журнал JCI Insight.

Выявлен эффективный метод борьбы с туберкулезом
Фото: FBM.ruFBM.ru

Учёные выяснили, что ингибирование конкретного фермента, известного как IDO (индоламин-2,3-диоксигеназа), полностью устранило активную инфекцию туберкулёза у макак. Блокирование IDO на протяжении четырёх недель в сочетании с антибиотиками стало причиной более значительного улучшения показателей здоровья, если сравнивать с приёмом только антибиотиков.

IDO – белок иммунной системы, который подавляет другие иммунные реакции. Выяснилось, что индоламин-2,3-диоксигеназа предотвращает уничтожение иммунными клетками бактерии Mycobacterium tuberculosis (M.tb), возбудителя туберкулёза. Бактерии находятся внутри гранулём — круглых структур, окружённых иммунными клетками. В большом количестве IDO есть в промежуточном слое гранулёмы, но при блокировании фермента иммунные клетки начинают проникать внутрь их.

Ингибитор IDO давали макакам на протяжении четырёх недель, а антибиотики — 12 недель. Получавшие ингибитор животные полностью избавились от туберкулёза в лёгких и других органах. У обезьян, которые получали антибиотики, тоже улучшилось здоровье, но в их организме все ещё были бактерии.

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