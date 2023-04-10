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1 час назад

Случай заболевания корью выявили в Карелии

Мир24

Жительница Карелии заболела корью. Она контактировала с болеющим корью человеком в самолете «Москва-Череповец», сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Случай заболевания корью выявили в Карелии
Фото: Мир24Мир24

После того, как женщине, проживающей в Костомукше, поставили диагноз, за ней установили медицинское наблюдение. Специалисты обработали подъезд и сделали прививки всем детям, проживающим в одном подъезде с пациенткой. В минздраве подчеркнули, что новых очагов кори не выявлено.

В настоящее время женщина чувствует себя хорошо, заболевание протекает в легкой форме. Дети жительницы Карелии не заразились, поскольку были привиты.

Эксперты подчеркнули, что корь обладает 100%-ной заражаемостью. Лучшим способом избежать этого заболевания является своевременная вакцинация.

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