Случай заболевания корью выявили в Карелии

Жительница Карелии заболела корью. Она контактировала с болеющим корью человеком в самолете «Москва-Череповец», сообщили в министерстве здравоохранения республики.

После того, как женщине, проживающей в Костомукше, поставили диагноз, за ней установили медицинское наблюдение. Специалисты обработали подъезд и сделали прививки всем детям, проживающим в одном подъезде с пациенткой. В минздраве подчеркнули, что новых очагов кори не выявлено.