Исследование Rambler&Co и СберСтрахования: россияне идут к врачам не чаще раза в год

Большинство россиян (59%) обращаются к врачам раз в год или реже. Самый распространённый повод посетить врача — хронические заболевания, намного реже — симптомы сезонных болезней или в рамках профилактики. Таковы результаты опроса 144 тысяч человек, который провели аналитики медиахолдинга Rambler&Co и СберСтрахование.

Как показало исследование, большинство россиян нечасто посещают медиков: 43% респондентов признались, что консультируются у медработников реже раза в год, 24% — несколько раз в год, 16% — раз в год. При этом 10% россиян обращаются в медучреждения раз в несколько месяцев, 4% — раз в месяц, а 3% — более раза в месяц.

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Помимо хронических заболеваний, с которыми 33% респондентов посещают врачей, поводом для записи на прием служат внезапные болезни (26%). Остальные случаи — диспансеризация (15%), сезонная простуда (14%) и вакцинация (12%).

При этом почти половина россиян (44%) чаще болеют весной и осенью, 19% — зимой и только 2% — летом. 7% респондентов не чувствуют разницы в зависимости от времени года, 28% отметили, что болеют редко.

Что касается причин плохого самочувствия, то, согласно опросу, у 45% россиян весной обостряются простудные заболевания (грипп, ОРВИ). Многие вакцинируются, чтобы не заболеть или снизить остроту заболевания. 49% респондентов сообщили, что делают прививку от гриппа время от времени, 31% — когда объявляют эпидемию, 16% — каждый год, а 4% — раз в два года.

Прививаются опрошенные россияне и от других болезней. 32% сообщили, что за последние 10 лет вакцинировались от столбняка, 19% — клещевого энцефалита, 14% — гепатита B, 12% — кори, 10% — гепатита А, 8% — дифтерии, 5% — дизентерии.

Наталья Харина, директор медицинского страхования СберСтрахования: