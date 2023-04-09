Найден препарат, снижающий риск заражения венерическими болезнями

Медики из Калифорнийского университета установили, что антибиотик доксициклин снижает риск заражения заболеваниями, передающимися половым путем почти на 70%. Результаты работы опубликованы в журнале New England Journal of Medicine.
Ученые набрали выборку из 500 человек, которые болели гонореей, хламидиозом, ранним сифилисом или ВИЧ. Из них 327 пациентов принимали препараты для профилактики ВИЧ, поскольку жили с инфицированным партнером.
Всех участников разделили на две группы: первая принимала стандартную медицинскую помощь, а вторая — антибиотик доксициклин с замедленным высвобождением вещества в дозе 200 миллиграммов. Причем препарат нужно было принимать в течение 24 часов, но не позднее 72 часов после секса без презерватива. Каждые три месяца все добровольцы сдавали анализы на заболевания.
Результаты исследования показали, что во второй группе заболевания были диагностированы на две трети реже, чем в первой.