Найден препарат, снижающий риск заражения венерическими болезнями

Медики из Калифорнийского университета установили, что антибиотик доксициклин снижает риск заражения заболеваниями, передающимися половым путем почти на 70%. Результаты работы опубликованы в журнале New England Journal of Medicine.

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Ученые набрали выборку из 500 человек, которые болели гонореей, хламидиозом, ранним сифилисом или ВИЧ. Из них 327 пациентов принимали препараты для профилактики ВИЧ, поскольку жили с инфицированным партнером.

Всех участников разделили на две группы: первая принимала стандартную медицинскую помощь, а вторая — антибиотик доксициклин с замедленным высвобождением вещества в дозе 200 миллиграммов. Причем препарат нужно было принимать в течение 24 часов, но не позднее 72 часов после секса без презерватива. Каждые три месяца все добровольцы сдавали анализы на заболевания.