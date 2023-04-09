Озвучена сама частая причина смерти в РФ

Сердечно-сосудистые заболевания являются самой частой причиной смерти в России, сообщают «Аргументы и факты».

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

По данным газеты, более 900 000 человек в России умерло в 2020 году из-за болезней сердца и сосудов.

Ранее кардиологи Седарс-Синайского медицинского центра установили, что форма сердца влияет на склонность к развитию тех или иных заболеваний сердечно-сосудистой системы. Результаты исследования были опубликованы в журнале Med.

Люди с круглыми сердцами более склонны к развитию сердечной недостаточности и мерцательной аритмии в будущем, чем пациенты, у которых более вытянутая форма сердца.

К таким выводам ученые пришли, изучив МРТ-снимки сердца 38 897 здоровых людей из базы данных BioBank. Исследователи также использовали вычислительные модели для выявления генетических маркеров, которые связаны с вышеперечисленными сердечными заболеваниями.