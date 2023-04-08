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1 час назад

Исследование: старение не обязательно делает людей счастливее

Ferra.ru

Старение не обязательно делает людей счастливее, показывает новое исследование. Учёные проанализировали данные более 10 тысяч человек и обнаружили, что уровень субъективного благополучия не зависит от возраста. Вместо этого он связан с личностными чертами.

Исследование: старение не обязательно делает людей счастливее
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Исследователи оценивали у участников уровень субъективного благополучия, а также их личностные черты Большой пятёрки. К ним относят экстраверсию, открытость, доброжелательность, добросовестность и невротизм.

Оказалось, что уровень субъективного благополучия в пожилом возрасте зависит от таких черт личности, как доброжелательность и невротизм. В целом, по мере приближения к среднему возрасту есть тенденция к уменьшению уровня счастья. Однако, как только средний возраст проходит, счастье и благополучие снова начинают расти, но не у всех.

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