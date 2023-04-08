Как получить компенсацию за разглашение врачебной тайны

Практические советы от адвоката Филиппа Наставшева.

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В законодательстве большинства стран мира, и российское не является исключением, присутствует такое понятие как «врачебная (медицинская) тайна».

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Под ней подразумеваются сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, сведения о состоянии здоровья гражданина и его диагнозе. В России врачебная тайна охраняется Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом № 323-ФЗ от 21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Разглашение врачебной тайны недопустимо. Однако в некоторых случаях те сведения, которые составляют врачебную тайну, могут стать известны третьим лицам. Законно разглашение врачебной тайны в том случае, когда оно происходит в соответствии с требованиями законодательства — по официальному запросу суда, следствия, оперативных служб, при проведении экспертиз, при оказании помощи несовершеннолетним и так далее. Если разглашение врачебной тайны произошло без законных оснований, то возникают предпосылки для привлечения виновного лица к административной и даже уголовной ответственности. Например, для граждан административная ответственность по статье 13.14 КоАП РФ предполагает штраф в размере от 500 до 1 000 ₽ Для должностных лиц — от 4 000 до 5 000 рублей. Должностные лица — это руководители медицинской организации, врачи, медсестры, работники регистратуры и так далее.

Уголовная ответственность за разглашение врачебной тайны предусмотрена статьей 137 УК РФ и предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Однако на практике к уголовной ответственности привлекают в исключительных случаях. Наконец, статьей 151 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что, если гражданину причинен моральный вред действиями, нарушающими его личные неимущественные права, он вправе обратиться в суд за компенсацией такого вреда.

Врачебная тайна — неимущественное право гражданина, поэтому если она была нарушена, у потерпевшего возникает право на взыскание компенсации. Сначала следует попытаться получить компенсацию в досудебном порядке — направить претензию в медицинское учреждение с изложением сути произошедшего, описанием причиненного вреда, требований и размера компенсации. Если организация откажется удовлетворять ваши требования или не ответит на претензию, следующий шаг — обращение в суд.

Для взыскания компенсации вреда, причиненного разглашением врачебной тайны в судебном порядке, необходимо составить исковое заявление, в котором будет аргументированно излагаться позиция истца. Желательно привлечь документы, подтверждающие факты разглашения врачебной тайны и причинения этими действиями морального вреда. Например, это могут быть документы о привлечении ответчика к административной или уголовной ответственности за нарушение врачебной тайны. Также к заявлению прилагается копия досудебной претензии, чтобы суд видел намерения истца разрешить вопрос в досудебном порядке.