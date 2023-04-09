Уролог: половое воздержание после 50 лет вредно

Уролог Саратовцева: половое воздержание после 50 лет вредно для здоровье. По словам специалиста, секс позволяет мужчинам поддерживать нормальный уровень тестостерона и оставаться в форме. Женщины же не обязаны отказываться от занятий любовью даже при наступлении менопаузы. Наоборот, на фоне изменения гормонального фона секс поможет справиться со стрессом.
У мужчины после 50 лет продолжает снижаться выработка тестостерона. Эрекция у него уже не такая сильная, сексуальное возбуждение посещает нечасто. Гормональные изменения влияют на весь организм: теряется мышечная масса, легче набирается вес и т.д.
Женщины после 50 лет тоже теряют половые гормоны, приближается климакс. Половой акт не всегда приносит радость, так как возникают неприятные ощущение. Нарушается менструальный цикл.
Врач-уролог Ангелина Саратовцева сказала порталу «Почему болит», что после 50 лет не стоит отказываться от секса ни мужчинам, ни женщинам. Дело в том, что именно секс помогает мужчинам вырабатывать тестостерон, улучшать сперматогенез. Кроме того, сейчас 50 — это не старость, многие в этом возрасте становятся отцами.
«Женщинам тоже показан секс. Менопауза наступает у всех в разном возрасте, прекращение менструального цикла не является противопоказанием. Для бодрости духа это нужно всегда», — посоветовала врач.
Уролог предупредила, что у женщин после 50 лет воздержание может привести к образованию спаек между половыми губами. Мужчины же могут свести на нет свою репродуктивную пригодность, если откажутся от секса.
А что насчёт продолжительности? Ведь не всех устроит секс, который заканчивается, не успев начаться. Но уролог Николай Коротков объяснил, что в норме продолжительность полового акта у мужчин обычно составляет 5–7 минут. А может, и ещё меньше. Причём с болезнью это обычно не связано.