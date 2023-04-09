Уролог: половое воздержание после 50 лет вредно

Уролог Саратовцева: половое воздержание после 50 лет вредно для здоровье. По словам специалиста, секс позволяет мужчинам поддерживать нормальный уровень тестостерона и оставаться в форме. Женщины же не обязаны отказываться от занятий любовью даже при наступлении менопаузы. Наоборот, на фоне изменения гормонального фона секс поможет справиться со стрессом.

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Что происходит с организмом после 50?

У мужчины после 50 лет продолжает снижаться выработка тестостерона. Эрекция у него уже не такая сильная, сексуальное возбуждение посещает нечасто. Гормональные изменения влияют на весь организм: теряется мышечная масса, легче набирается вес и т.д.

Женщины после 50 лет тоже теряют половые гормоны, приближается климакс. Половой акт не всегда приносит радость, так как возникают неприятные ощущение. Нарушается менструальный цикл.

Стоит ли отказываться от занятий любовью?

Врач-уролог Ангелина Саратовцева сказала порталу «Почему болит», что после 50 лет не стоит отказываться от секса ни мужчинам, ни женщинам. Дело в том, что именно секс помогает мужчинам вырабатывать тестостерон, улучшать сперматогенез. Кроме того, сейчас 50 — это не старость, многие в этом возрасте становятся отцами.

«Женщинам тоже показан секс. Менопауза наступает у всех в разном возрасте, прекращение менструального цикла не является противопоказанием. Для бодрости духа это нужно всегда», — посоветовала врач.

Что будет, если отказаться от секса

Уролог предупредила, что у женщин после 50 лет воздержание может привести к образованию спаек между половыми губами. Мужчины же могут свести на нет свою репродуктивную пригодность, если откажутся от секса.