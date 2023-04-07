Исследование: 61% россиян назвали свое здоровье удовлетворительным

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co и медицинский онлайн-сервис СберЗдоровье провели исследование, приуроченное ко Всемирному дню здоровья, который ежегодно отмечается 7 апреля, и выяснили, как россияне относятся к своему здоровью. В опросе приняли участие почти 180 тысяч жителей страны в возрасте от 18 до 65 лет.

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28% опрошенных при проблемах со здоровьем обращаются к врачу, чтобы поставить диагноз, получить рекомендации и план лечения. 19% принимают лекарства, исходя из своего состояния, не обращаясь к специалисту. 16% респондентов при недомогании или плохом самочувствии ищут в интернете похожие симптомы и самостоятельно подбирают лечение. 14% позволяют себе отдохнуть, 10% советуются с близкими людьми, 7% регулируют режим сна и питания. Остальные (6%) не предпринимают никаких действий.

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Большинство россиян (61%) называют свое здоровье «удовлетворительным», еще 19% – «хорошим». 18% признались в «слабом» здоровье. И только 2% оценивают его как «отличное». При этом под словом «здоровье» 28% опрошенных понимают отсутствие болезней и тревожащих симптомов, почти четверть (24%) считают, что это возможность вести полноценную жизнь без ограничений. Для 22% – это хорошее самочувствие, для 14% – нормальные показатели анализов и обследований. 12% понимают под словом «здоровье» наличие сил и жизненной энергии.

Почти половина россиян (48%) стремится следить за здоровьем превентивно. Из них: 25% измеряют показатели давления, уровень сахара в крови, 13% регулярно проходят диспансеризацию, чекапы и 10% сдают анализы при первых симптомах. Остальные ориентируются на свое самочувствие (47%) и сразу вызывают врача при недомогании (5%).

Дмитрий Василенко, руководитель отдела обучения врачей телемедицины СберЗдоровья:

«Принятие решения о самостоятельном лечении остается довольно распространенной ситуацией среди пациентов. Однако в период пандемии и после нее число приверженцев подобного метода уменьшилось, а людей, следящих за своим здоровьем, стало больше. Самый простой и быстрый способ получить понятный план выздоровления – общение с врачом в онлайн- или офлайн-режиме. По нашим данным, до половины медицинских кейсов сейчас можно решить удаленно, просто пообщавшись с врачом в чате, по телефону или видеосвязи (телемедицина)».

Для того чтобы дольше оставаться здоровыми, четверть (25%) россиян отказываются от вредных привычек или ограничивают их, еще 23% придерживаются правильного питания, а каждый пятый (20%) соблюдает режимы сна, отдыха и work-life balance. 10% регулярно занимаются спортом, столько же (10%) стараются дольше находиться на свежем воздухе. Остальные (12%) заявили, что специально для этого ничего не делают.