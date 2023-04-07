Как эффективно отслеживать проблемы с сердцем

В электронной медкарте москвича появилась возможность отслеживать динамику показателей работы сердца. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».

Фото: Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Пациенты московских больниц могут заполнять два новых показателя - ритмичность пульса и артериальное давление - в обновленном разделе «Дневник здоровья».

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что благодаря внесению этих данных в карту медики смогут отслеживать нарушения сердечного ритма и приступы стенокардии.

Ракова подчеркнула, что электронная медицинская карта - один из самых востребованных сервисов у москвичей. В связи с этим в медкарте решили расширить перечень физиологических показателей, которые пациент может вносить самостоятельно.

Динамика пульса и артериального давления также доступна на графиках.

«График пульса, на котором будет отмечена его ритмичность, позволит вовремя выявить аритмию, а график артериального давления - предупредить приступ стенокардии. Наглядная форма представления информации поможет пациентам заметить изменения в своем здоровье и своевременно обратиться к врачу», - отметила Ракова.

Пиковые значения на графиках будут выделены с уведомлением о необходимости обратиться к специалисту. Информация о динамике станет доступна врачу только в том случае, если пациент сам откроет ему доступ к этим данным в настройках «Дневника здоровья».

В электронную медкарту москвича также можно внести данные о перенесенных операциях, травмах, аллергии, принимаемых лекарствах, особенностях образа жизни и данные о болезнях близких родственников. В медкарте есть возможность указывать индекс массы тела, температуру, вес, рост, уровень сахара и кислорода в крови.

Подать заявку на доступ к своей электронной медицинской карте и карте ребенка можно на портале mos.ru через стандартную или полную учетную запись. Доступ к карте предоставляют пользователям старше 15 лет, имеющим полис ОМС.