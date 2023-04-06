Нутрициолог рассказал, можно ли гипертоникам пить алкоголь

"Инсульт и инфаркт – самые грозные осложнения. Также могут быть проблемы с сосудами. Например, если у человека есть аневризма, то риски ее разрыва увеличиваются. В долгосрочной перспективе может быть нарушение работы почек, потому что кровеносная система этого органа тоже зависит от давления", – заключил Арзамасцев.