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2 часа назад

Ученые выяснили, где в какао-бобах накапливается тяжелый металл кадмий

Газета.Ru

Ученые визуализировали накопление кадмия в какао-бобах. Об этом сообщает Берлинский центр материалов и энергии имени Гельмгольца.

Где в какао-бобах накапливается тяжелый металл кадмий
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Растения какао поглощают токсичные тяжелые металлы, если почвы загрязнены, например, при добыче полезных ископаемых, что может постепенно отравить грунтовые воды и почвы. При этом в основном какао культивируется в экваториальных странах, в большинстве из которых не соблюдаются строгие экологические нормы, а регулирование сельского хозяйства пронизано коррупционными схемами. При этом неясно, где именно в плоде скапливаются токсины — в оболочке или в эндосперме внутри.

Иоанна Мантувалу и ее коллеги смогли визуализировать накопление в какао-бобе тяжелого металла кадмия. Они исследовали образцы какао из Колумбии, которые были загрязнены в среднем 4,2 мг/кг кадмия. Это намного превышает европейские ограничения в 0,1-0,8 мг кадмия/кг в какао-продуктах.

«Было мало понимания того, как кадмий мигрирует из почвы через корни в растения и где этот элемент накапливается в бобах. Особенно потому, что было невозможно точно локализовать содержание кадмия неинвазивным путем», — поясняют ученые.

В итоге для визуализации они использовали три рентгенофлуоресцентных метода, причем добиться результата было особенно сложно в связи с тем, что сигнал кадмия заглушается похожим на него сигналом калия, которого в плодах много. В итоге выяснилось, что кадмий накапливается преимущественно во внешней оболочке и мало проникает в эндосперм. Кроме того, на это распределение существенно влияет обжарка, и авторы надеются, что путем изменения технологии обработки удастся свести к минимуму долю кадмия в итоговом продукте, даже если плоды добыты на зараженной плантации.

Ранее эксперимент показал, что фокус с исчезающим шариком не может обмануть мартышек.

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