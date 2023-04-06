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26 минут назад

Врач развеял популярный миф о здоровье

Lenta.ru

Врач-гастроэнтеролог Игорь Городокин в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале развеял популярный миф, связанный со здоровьем. Выпуск передачи доступен на официальном сайте телеканала.

Врач развеял популярный миф о здоровье
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Городокин опроверг утверждение, что совершать акт дефекации нужно раз в день. По его словам, человек необязательно должен делать это ежедневно. Как уточнил врач, в норме акт дефекации должен происходить от трех раз в день до одного раза в три дня.

Гастроэнтеролог добавил, что походы в туалет раз в два-три дня не свидетельствуют о запоре. «Запор определяется потугами, ощущением неполного опорожнения [кишечника] и ощущением переполнения живота. Если эти все показатели отсутствуют, то хоть вы ходите [в туалет] через день или даже раз в три дня, это все нормально», — заверил Городокин.

Ранее в программе «Жить здорово!» врачи Елена Малышева и Михаил Коновалов предупредили об опасных последствиях ламинирования ресниц. По словам специалистов, эта популярная среди российских женщин процедура может вызывать ожог или аллергию.

Новости,Михаил Коновалов,Елена Малышева,Первый канал,
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