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3 часа назад

Генетик Крутовский объяснил, почему не стоит бояться ГМО в ДНК

Мира Маркина

Хотя модифицированные фрагменты ДНК из пищи могут встраиваться в геном человека, не стоит бояться ГМО. Почему в таких изменениях нет ничего страшного, ведущий научный сотрудник Института общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН, генетик Константин Крутовский рассказал "Газете.ру".

По словам ученого, в геном человека могут встраиваться и фрагмент неизмененного организма, например ген рыбы из рыбы, а не из помидора, в котором был ген рыбы. Единственная опасность, которая связана с этим процессом, говорит Крутовский, в том, что у человека может возникнуть аллергическая реакция на белки или другие продукты, которые оказались в организме из-за встроенной или измененной ДНК.

Например, если у человека с аллергией на орехи неожиданно может проявиться соответствующая реакция, когда он съест помидор с генами от ореха, помогающими улучшить вкус. Это действительно опасно, отмечает Крутовский, особенно в случае с сильнейшими реакциями вроде анафилактического шока. Тем не менее, по словам ученого, такую проблему можно решить обыкновенной маркировкой.

Кому стоит делать генетический тест и в каких случаях он полезен

Ранее генетик перечислил продукты, которые подделывают чаще всего.

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