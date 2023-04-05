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2 часа назад

Редкая инфекция оставила мужчину с червями, ползающими под его кожей

Газета.Ru

Редкая инфекция оставила испанца с червями, ползающими под его кожей, пишет Oddity Central.

Инфекция оставила мужчину с червями, ползающими под кожей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам 64-летнего мужчины, работавшего в канализации, он понял, что с ним что-то не так, когда у него началась диарея и зуд по всему телу.

Он обратился в больницу в Мадриде, где врачи диагностировали у него паразитарную инфекцию Strongyloides stercoralis. Обычно она протекает бессимптомно, но у испанца оказался тяжелый случай. Доктора буквально могли видеть червей, ползающих под кожей пациента.

Врачи считают, что профессия мужчины поспособствовала его заражению паразитами. Ему была назначена гормональная терапия, чтобы восстановить иммунную систему и не позволить червям размножаться.

Аномальное количество паразитов в организме может быть смертельным для человека и привести к сепсису и отказу органов, однако в случае с испанцем все закончилось благополучно.

"После лечения у пациента исчезли симптомы", - говорится в сообщении.

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