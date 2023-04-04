Девушка игнорировала опухоль и вырастила ее до 45 килограммов

23-летняя американка Эллисон Фишер попыталась игнорировать разраставшуюся в полости живота опухоль, пока та не стала мешать ходить. О девушке, которая вырастила опухоль весом в 45 килограммов, рассказало издание People.

В 2020 году у Эллисон начались постоянные боли в животе и нерегулярные менструации. К врачу она не пошла из-за боязни, что проблемы спишут на лишний вес, как уже случалось ранее со многими ее жалобами вплоть до ушной инфекции. В конце концов, живот вырос настолько, что ей было трудно передвигаться и стоять дольше пяти минут.