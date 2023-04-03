Названы симптомы, которые указывают на приближение диабета

Неправильное питание, появление лишнего веса, низкая физическая активность и отказ от лечения хронических заболеваний могут привести к развитию состояния предиабета – последнего этапа перед диабетом.

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Предиабетическое состояние может протекать незаметно, поэтому многие пациенты не замечают своевременно эту проблему, из-за чего у людей развивается серьезное заболевание.

Существует несколько факторов, которые повышают риск развития этого состояния: избыточный вес и ожирение, употребление сладких и переработанных продуктов, которые насыщены жирными кислотами, низкая физическая активность, возраст старше 45 лет, наличие заболевания и генетической предрасположенности.

Как сообщает Interia, на предиабет могут указывать определенные симптомы, в том числе чрезмерная жажда, нарушение концентрации, покалывание в конечностях, замедленное заживление ран, ухудшение зрения и регулярное чувство усталости.

Распознать появление проблем со здоровьем поможет тест на глюкозную нагрузку.