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2 часа назад

Женщина едва не ослепла из-за запущенного насморка

Мир новостей

По информации пресс-службы медицинского учреждения, у пациентки не открывались глаза, а анализ крови показал высокие воспалительные значения. Пенсионерка рассказала, что в течение месяца своими силами пыталась вылечить насморк. К врачу она не обращалась до тех пор, пока отек на лице не начал стремительно увеличиваться.

Женщина едва не ослепла из-за запущенного насморка
Фото: Мир новостейМир новостей

В ходе обследования у женщины обнаружили орбитальную флегмону — воспалительный гнойный процесс в орбитальной клетчатке, который может развиться из-за раны или распространения инфекции из носовых пазух или зубов. По словам специалистов, значительное скопление гноя могло спровоцировать потерю зрения, развитие сепсис, тромбоз и даже летальный исход.

В реанимации больная провела 5 дней, причем всё это время её состояние оценивалось как критическое. После нескольких хирургических вмешательств пациентку перевели в стационар и выписали на 16-й день, назначив амбулаторное наблюдение.

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