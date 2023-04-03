Женщина едва не ослепла из-за запущенного насморка

По информации пресс-службы медицинского учреждения, у пациентки не открывались глаза, а анализ крови показал высокие воспалительные значения. Пенсионерка рассказала, что в течение месяца своими силами пыталась вылечить насморк. К врачу она не обращалась до тех пор, пока отек на лице не начал стремительно увеличиваться.

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В ходе обследования у женщины обнаружили орбитальную флегмону — воспалительный гнойный процесс в орбитальной клетчатке, который может развиться из-за раны или распространения инфекции из носовых пазух или зубов. По словам специалистов, значительное скопление гноя могло спровоцировать потерю зрения, развитие сепсис, тромбоз и даже летальный исход.