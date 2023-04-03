Ученые назвали семь витаминов для продуктивности мозга

«Когда мозг не получает достаточно витаминов, это может привести к увеличению уровня гормонов стресса, таких как норадреналин. Для поддержания здоровья нервной системы следует употреблять добавки к пище, такие как ниацин, фолиевую кислоту, витамины B6 и С, а также железо, медь и магний», - уточнили специалисты.