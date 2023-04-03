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1 час назад

Ученые из Японии назвали семь витаминов для продуктивности мозга

Вести Подмосковья

Японские ученые опубликовали результаты исследований о необходимых для продуктивной активности мозга витаминов и минералов. Статья с результатами опубликована в статье на Yahoo News Japan. Выяснилось, что человеку нужны семь витаминов и минералов. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Ученые назвали семь витаминов для продуктивности мозга
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Для здоровья человеку нужно, чтобы все органы тела работали совместно — так мозг будет полноценно питаться. Известно, что химическое вещество серотонин отвечает за хорошее настроение и считается важнейшим элементом для обеспечения здоровой жизни. Для его выработки необходимо правильное «питание».

«Когда мозг не получает достаточно витаминов, это может привести к увеличению уровня гормонов стресса, таких как норадреналин. Для поддержания здоровья нервной системы следует употреблять добавки к пище, такие как ниацин, фолиевую кислоту, витамины B6 и С, а также железо, медь и магний», - уточнили специалисты.

Новости,Yahoo,
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