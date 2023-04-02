Иммунолог перечислила неожиданные последствия аллергии на пыльцу

— При попадании на кожу могут быть покраснения и раздражения. Если пациенты не обращаются за помощью и стараются справиться с симптомами с помощью антигистаминных препаратов и занимаются самолечением, то в дальнейшем может присоединиться перекрестная пищевая аллергия, — сказала Логина.