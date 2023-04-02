$76.45+0.1482.39-0.75
4 часа назад

Иммунолог Логина перечислила неожиданные последствия аллергии на пыльцу

Вечерняя Москва

У аллергии на пыльцу имеются опасные проявления. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала аллерголог-иммунолог Надежда Логина.

Иммунолог перечислила неожиданные последствия аллергии на пыльцу
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

— При попадании на кожу могут быть покраснения и раздражения. Если пациенты не обращаются за помощью и стараются справиться с симптомами с помощью антигистаминных препаратов и занимаются самолечением, то в дальнейшем может присоединиться перекрестная пищевая аллергия, — сказала Логина.

По ее словам, аллергия появляется, когда в структурах молекул аллергенов имеются аминокислоты. Кроме того, при аллергии на пыльцу березы возникает непереносимость практически всех косточковых фруктов.

Врач отметила, что пищевая аллергия может проявляться круглый год и принимать тяжелые формы, поэтому необходимо вовремя обращаться к врачу.

В весенний период некоторые люди могут столкнуться с серьезным обострением аллергии на пыльцу. Грамотные действия при проявлении симптомов способны практически исцелить от аллергии, пояснила Логина в беседе с «ВМ».

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий