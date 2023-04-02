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4 часа назад

Иммунолог Андреев перечислил правила посещения бани

Мира Маркина

Если не не придерживаться нескольких важных принципов, баня может принести вред, а не пользу. Как этого не допустить рассказал аллерголог-иммунолог Александр Андреев изданию "Доктор Питер".

При выборе веников важно изучать полезные свойства разных деревьев: березовые помогают заживлять небольшие ранки и устраняют болезненные ощущения в мышцах и суставах, липовые — снимают отёки и помогают от головной боли. Подготовить веники тоже необходимо правильно: обдать кипятком или вымочить в горячей воде.

Руки и голову в бане лучше защитить шапочкой и рукавицами, а украшения снять. Необходимо также запастись вафельными или махровыми полотенцами и двумя простынями: одну нужно расстелить на полке, другой оборачиваться при выходе из бани. Также нельзя забывать о шлепанцах, чтобы не заразиться грибком.

Правда ли, что русская баня – не просто гигиеническая процедура

При посещении бани очень важно обильное питье, напоминает эксперт. Помимо воды, подойдут травяные чаи и компоты. От алкоголя и плотной еды стоит отказаться.

Ранее "Рамблер" рассказывал о корейских саунах.

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