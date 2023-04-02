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2 часа назад

Сомнолог рассказала о способах улучшить качество сна

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Руководитель Центра сомнологии Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне, врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова в беседе с агентством «Прайм» рассказала о способах улучшить качество сна весной.

Сомнолог рассказала о способах улучшить качество сна
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалист пояснила, что сейчас люди начинают испытывать проблемы со сном из-за задержки выработки в организме мелатонина, вызванной ярким солнечным светом в вечернее время. «Когда секреция мелатонина подавлена, наш организм не инициирует процессы, необходимые для успокоения и засыпания», — отметила она.

Для улучшения сна необходимо соблюдать несколько правил, в частности, надевать солнечные очки перед выходом на улицу вечером, указала Сурненкова. Кроме того, добавила она, следует повесить в спальне плотные шторы, которые должны быть закрыты с вечера и до утреннего пробуждения. Также врач посоветовала заменить гаджеты перед сном чтением бумажной книги.

Проснувшись утром, по словам Сурненковой, необходимо сразу впустить яркий свет в комнату. Помимо этого, важно не забывать о температурном режиме и оптимальной влажности в спальне, подытожила она.

Ранее невролог Владимир Ерохин рассказал о преимуществах позы, в которой человек спит на спине. Он отметил, что эта поза помогает снизить давление на позвоночник, благодаря чему может уменьшиться боль в спине и шее.

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