Мясников предупредил об опасных последствиях храпа

Об опасных последствиях храпа в передаче «О самом главном» на телеканале «Россия 1» предупредил доктор и телеведущий Александр Мясников. Он назвал апное предвестником возникновения инсульта.

Фото: Мослента Мослента

Врач пояснил, что при храпе во сне нарушается дыхание. Это может приводить не только инсульту, но и атеросклерозу, гипертонии, диабету и даже импотенции.

Из-за возникшей гипертонии у человека может также развиться инсульт, инфаркт, проблемы с почками и сердечно-сосудистой системой, подчеркнул Мясников.