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3 часа назад

Доктор Мясников предупредил об опасных последствиях храпа

Мослента

Об опасных последствиях храпа в передаче «О самом главном» на телеканале «Россия 1» предупредил доктор и телеведущий Александр Мясников. Он назвал апное предвестником возникновения инсульта.

Мясников предупредил об опасных последствиях храпа
Фото: МослентаМослента

Врач пояснил, что при храпе во сне нарушается дыхание. Это может приводить не только инсульту, но и атеросклерозу, гипертонии, диабету и даже импотенции.

Из-за возникшей гипертонии у человека может также развиться инсульт, инфаркт, проблемы с почками и сердечно-сосудистой системой, подчеркнул Мясников.

Ранее доктор Мясников призвал отказаться от приема таблеток под язык при гипертонии.

Новости,Александр Мясников,
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