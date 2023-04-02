Россиян предупредили об опасности иммунобиологической терапии

Врач-эпидемиолог, ассистент кафедры организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ Лидия Сопрун предупредила об опасности иммунобиологической терапии в домашних условиях. Об этом она рассказала в беседе с агентством «Прайм».

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Врач подчеркнула, что ни в коем случае нельзя самостоятельно вводить препараты, связанные с иммунобиологической терапией. Такие процедуры обязательно должны проводиться медицинским работником в условиях стационара. Кроме того, отметила Сопрун, необходимо строго следовать инструкции, соблюдая условия по введению.

Эпидемиолог уточнила, что иммунобиологическая терапия может быть назначена только после тщательной диагностики пациента и согласования плана лечения на врачебной комиссии с участием нескольких специалистов. Помимо этого, крайне важно проверять безопасность каждого препарата, в частности, у него должен быть сертификат соответствия и регистрационное удостоверение, подытожила Сопрун.