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3 часа назад

Раскрыта причина, по которой люди не могут жить вечно

Слово и Дело

Люди не могут жить вечно по одной причине, которую назвал заслуженный врач России, инфекционист Сергей Рябов.

Раскрыта причина, по которой люди не могут жить вечно
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Проблема заключается в том, что процесс постоянного деления клеток внутренних органов, мышц, тканей и сосудов содержит математическую ошибку. Из-за этого в будущем развиваются различные заболевания, в том числе онкологические, объяснил Рябов в беседе с NEWS.ru.

Заслуженный врач России подчеркнул, что именно формированием «неправильных» клеток объясняется процесс старения организма, который современная наука полка не способна остановить.

Новости,Сергей Рябов,
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