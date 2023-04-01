Раскрыта причина, по которой люди не могут жить вечно

Люди не могут жить вечно по одной причине, которую назвал заслуженный врач России, инфекционист Сергей Рябов .

Проблема заключается в том, что процесс постоянного деления клеток внутренних органов, мышц, тканей и сосудов содержит математическую ошибку. Из-за этого в будущем развиваются различные заболевания, в том числе онкологические, объяснил Рябов в беседе с NEWS.ru.