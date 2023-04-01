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53 минуты назад

Врач напомнила, что склонность к зависимостям может быть наследственной

Вести Подмосковья

Врач-генетик лаборатории «Гемотест» Ирина Колесникова напомнила, что склонность к разного рода зависимостям может быть обусловлена наследственностью. Большую роль, разумеется, играют факторы внешней среды. Часть людей изначально предрасположены к формированию зависимости, но без влияния извне она не разовьется. Подробности она рассказала в беседе с RT.

Врач напомнила, что склонность к зависимостям может быть наследственной
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

«На формирование зависимости обычно влияют гены, которые кодируют работу основных гормонов счастья: серотонина, дофамина и эндорфина. Например, гены ANKK1, COMT, OPRM1, DAT1 отвечают за вознаграждение и удовольствие, поэтому если у человека их много, то и эффект развивается моментально. Другими словами, люди с определенными вариантами таких генов получают больше радости от алкоголя, кофеина или никотина, меньше страдая от последствий», - объяснила врач.

Конечно, генетическая предрасположенность необязательно приведет человека к спиртному, сигаретам или азартным играм. На это влияют также привычки членов семьи, социально-экономическое положение, травмирующие события.

Новости,Ирина Колесникова,
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