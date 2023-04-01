В России проведут «подчищающую» вакцинацию от кори: кто в списке

В связи с ухудшением эпидемической ситуации по кори главный государственный санитарный врач России Анна Попова приняла решение о проведении так называемой подчищающей вакцинации.

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«Прививки будут делать во всех регионах и детям, и взрослым, в первую очередь трудовым мигрантам. Причем вне зависимости от того, регистрировались в регионе случаи кори или нет», – сообщают в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что в стране сохраняется высокий уровень иммунизации, так как прививка от кори входит в Национальный календарь и ее делают детям. Но ситуация ухудшилась в связи с появлением «антиваксеров». В настоящее время повысился риск встречи с вирусом, непривитые находятся в группе риска. При этом взрослые тяжело переносят корь и часто сталкиваются с опасными осложнениями.