В России проведут «подчищающую» вакцинацию от кори: кто в списке

В связи с ухудшением эпидемической ситуации по кори главный государственный санитарный врач России Анна Попова приняла решение о проведении так называемой подчищающей вакцинации.
«Прививки будут делать во всех регионах и детям, и взрослым, в первую очередь трудовым мигрантам. Причем вне зависимости от того, регистрировались в регионе случаи кори или нет», – сообщают в Роспотребнадзоре.
В ведомстве отметили, что в стране сохраняется высокий уровень иммунизации, так как прививка от кори входит в Национальный календарь и ее делают детям. Но ситуация ухудшилась в связи с появлением «антиваксеров». В настоящее время повысился риск встречи с вирусом, непривитые находятся в группе риска. При этом взрослые тяжело переносят корь и часто сталкиваются с опасными осложнениями.
В предыдущие годы все ограничивалось единичными случаями, но сейчас в России участились вспышки кори. В Татарстане в феврале – марте корью заболели 13 человек, в Ленинградской области с начала года – 77 человек, в Кузбассе – 33 человека, в Томской области – 21, в Подмосковье – более 30, в Новосибирске – около 100 заболевших.