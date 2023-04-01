Российская школьница нашла новый способ борьбы с Альцгеймером

Российская 17-летняя школьница из Солнечногорска Яна Костикова выяснила, что кожура и листья ананаса могут помочь в борьбе с Альцгеймером. Если ей удастся доказать это, то она может запатентовать свое открытие.

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«В кожуре и листьях ананаса содержится аминокислота цистеин, которая может влиять на апоптоз — это програмированная клеточная гибель, то есть сигнал от организма, который заставляет клетку умирать. Такие заболевания, как болезнь Альцгеймера, как раз славятся избыточностью этого апоптоза», — передает «Ридус» со ссылкой на исследование Костиковой и ее научного руководителя, заведующей кафедры химии Института фармации им. А. П. Нелюбина Сеченовского университета Ольги Нестеровой. Костикова занимается в Сеченовском предуниверсарии.

Если ученица докажет с помощью электрофореза, что кожура и листья ананаса затормаживают гибель клеток, то это открытие можно будет запатентовать. Это может помочь не только в борьбе с Альцгеймером, но и раком.

Ранее группа исследователей из Бирджандского университета медицинских наук в Иране выяснила, что корица помогает бороться с развитием Альцгеймера. Также препятствует развитию болезни кислота, которая содержится в сале, сказал URA.RU диетолог, врач-терапевт, специалист в области правильного питания Наталья Лазуренко.