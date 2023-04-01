$76.45+0.1482.39-0.75
2 часа назад

Эти продукты повышают риск диабета

Ferra.ruиещё 1

Лидия Сопрун, врач-эпидемиолог Клиники высоких медицинских технологий имени Н.И. Пирогова СПбГУ, предупредила, что диабет вызывают не только сладости, но и продукты, содержащие “скрытый сахар”.

Врач назвала продукты, которые повышают риск диабета
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Она пояснила, что соусы, майонез, кетчуп, хлеб, колбасы, сосиски, фастфуд, консервы, маринованные овощи, суши и роллы - все эти продукты представляют риск развития диабета.

Кроме того, такие фрукты, как виноград, яблоки, персики и сухофрукты, имеют высокое содержание сахара и также могут способствовать развитию заболевания.

Врач призвал людей читать содержимое продуктов, которые они покупают, и обращать внимание на заболевания, которыми вы страдаете, для безопасности своего здоровья.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ожидается, что к 2040 году число больных сахарным диабетом возрастет до 642 миллионов. Поэтому будьте осторожнее, чтобы не попасть в их число.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Новости,ВОЗ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий