Врачи заявили, что арахисовое масло полезно для сердца и сосудов

Арахис и арахисовое масло благотворно влияет на работу сердца и сосудов.

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Ученые провели исследование, чтобы выяснить, как арахис и арахисовое масло влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы, передает Ferra.

В исследовании участвовали 63 человека. В течение полугода они каждый день вместе с пищей принимали продукты, содержащие арахисовое масло.