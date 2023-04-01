Врачи заявили, что арахисовое масло полезно для сердца и сосудов

Арахис и арахисовое масло благотворно влияет на работу сердца и сосудов.
Ученые провели исследование, чтобы выяснить, как арахис и арахисовое масло влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы, передает Ferra.
В исследовании участвовали 63 человека. В течение полугода они каждый день вместе с пищей принимали продукты, содержащие арахисовое масло.
В результате эксперимента специалисты выявили положительные изменения в состоянии сердечно-сосудистой системы участников. У них повысился уровень фенольных метаболитов, улучшились показатели простациклина I2 и прочее.