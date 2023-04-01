Психиатр Костюк рассказал о пользе смеха для похудения

Смех приводит в действие до 80 мышц и может сжечь до 350 килокалорий в час. Об этом РИА Новости рассказал главный психиатр Москвы Георгий Костюк.
Это связано с трансформациями в организме. Во время смеха происходит изменение типа дыхания, увеличивается кислородный обмен в мозге, органах и тканях. Еще одним плюсом является избавление от застойных явлений в легких, пояснил врач.
Исследования доказывают, что оптимисты реже страдают от вирусных заболеваний и лучше заботятся о своем здоровье. Такие люди чаще придерживаются активного образа жизни и проще избавляются от пагубных привычек. Кроме того, они легче переносят боль и быстрее восстанавливаются после травм, добавил Костюк.
Когда человек смеется, то в его организме происходит выработка серотонина, известного как гормон радости. У пессимистов преобладает гормон стресса — кортизол. Он усиливает боль и может провоцировать развитие заболеваний, заключил психиатр.