Психиатр Костюк рассказал о пользе смеха для похудения

Смех приводит в действие до 80 мышц и может сжечь до 350 килокалорий в час. Об этом РИА Новости рассказал главный психиатр Москвы Георгий Костюк.

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Это связано с трансформациями в организме. Во время смеха происходит изменение типа дыхания, увеличивается кислородный обмен в мозге, органах и тканях. Еще одним плюсом является избавление от застойных явлений в легких, пояснил врач.

Исследования доказывают, что оптимисты реже страдают от вирусных заболеваний и лучше заботятся о своем здоровье. Такие люди чаще придерживаются активного образа жизни и проще избавляются от пагубных привычек. Кроме того, они легче переносят боль и быстрее восстанавливаются после травм, добавил Костюк.