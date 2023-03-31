Врач рассказала, как быстрее заснуть

Врач-сомнолог ЦКБ управления делами президента РФ Дарья Лебедева заявила, что легкие математические примеры, дыхательные практики и монотонные дела помогут человеку быстрее заснуть.

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По ее словам, важно отвлечься от тревожных мыслей и переключиться на что-то конкретное.

Специалист рекомендует отнимать от тысячи число 13 до тех пор, пока не получится ноль. К этому моменту человек точно заснет.

Также можно сконцентрироваться на дыхании. В течение четырех секунд необходимо вдыхать носом, задержаться примерно на семь секунд и произвести длинный выдох на восемь секунд через рот. Это нужно повторить хотя бы пять раз.