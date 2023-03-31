Врач рассказала, как быстрее заснуть

Врач-сомнолог ЦКБ управления делами президента РФ Дарья Лебедева заявила, что легкие математические примеры, дыхательные практики и монотонные дела помогут человеку быстрее заснуть.
По ее словам, важно отвлечься от тревожных мыслей и переключиться на что-то конкретное.
Специалист рекомендует отнимать от тысячи число 13 до тех пор, пока не получится ноль. К этому моменту человек точно заснет.
Также можно сконцентрироваться на дыхании. В течение четырех секунд необходимо вдыхать носом, задержаться примерно на семь секунд и произвести длинный выдох на восемь секунд через рот. Это нужно повторить хотя бы пять раз.
Можно попробовать также напрягать разные участки тела. Например, сначала пальцы ног, затем икры, бедра, ягодицы, живот, плечевой пояс, это помогает расслабиться, пишет Радио «Комсомольская правда» со ссылкой на «Москву 24».