$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

Врач рассказала, как быстрее заснуть

Свободная пресса

Врач-сомнолог ЦКБ управления делами президента РФ Дарья Лебедева заявила, что легкие математические примеры, дыхательные практики и монотонные дела помогут человеку быстрее заснуть.

Врач рассказала, как быстрее заснуть
Фото: UnsplashUnsplash

По ее словам, важно отвлечься от тревожных мыслей и переключиться на что-то конкретное.

Специалист рекомендует отнимать от тысячи число 13 до тех пор, пока не получится ноль. К этому моменту человек точно заснет.

Также можно сконцентрироваться на дыхании. В течение четырех секунд необходимо вдыхать носом, задержаться примерно на семь секунд и произвести длинный выдох на восемь секунд через рот. Это нужно повторить хотя бы пять раз.

Можно попробовать также напрягать разные участки тела. Например, сначала пальцы ног, затем икры, бедра, ягодицы, живот, плечевой пояс, это помогает расслабиться, пишет Радио «Комсомольская правда» со ссылкой на «Москву 24».

Новости,Дарья Лебедева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий