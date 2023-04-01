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2 часа назад

Россиянка попала в больницу с сильнейшим отеком лица из-за запущенного насморка

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66-летняя россиянка поступила в больницу подмосковного Сергиева-Посада с сильнейшим отеком лица, который не позволял ей даже открыть глаза. Врачи выяснили, что такая ситуация развилась из-за запущенного насморка, сообщили в пресс-службе областного Минздрава.

Россиянка госпитализирована с отеком лица из-за запущенного насморка
Фото: МослентаМослента

По итогам обследования у женщины было выявлено острое гнойное воспаление мягких тканей, развившееся на фоне бактериальной инфекции. Из-за невылеченного насморка гной заполнил пазухи и окологлазничные области, что также вызвало воспаление глазниц.

Пациентка, по словам медиков, оказалась на грани потери зрения. У нее была угроза развития сепсиса, а последующие изменения со здоровьем могли закончиться летальным исходом.

Врачи сделали россиянке пункцию и извлекли скопившийся в пазухах и глазницах гной. Далее они вскрыли и удалили содержимое верхнечелюстной пазухи. Сейчас пациентку уже выписали и прописали ей домашнее лечение.

Ранее подмосковные врачи извлекли из желудка пенсионерки восемь монет, два гвоздя и десять иголок.

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