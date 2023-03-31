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1 час назад

Врач рассказала россиянам о лечении болезней смехом

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Московский врач-терапевт Елена Трофименко перечислила недуги, бороться с которыми помогает смех.

Врач рассказала россиянам о лечении болезней смехом
Фото: Vse42.ruVse42.ru

По словам специалиста, громкий активный смех является аналогом дыхательных упражнений. Он заставляет работать диафрагму и мышцы, что приводит к улучшению кровообращения. При этом, как отметила врач, абсолютно неважно, искренний это смех или искусственно вызванный. Эффект все равно будет положительным.

Также смех помогат бороться с негативными воздействиями, легче выходить из конфликтных ситуаций, в результате чего в организме понижается уровень гормона стресса кортизола и повышается гормона счастья – эндорфина.

Помимо этого, как отметила специалист, смех может снижать риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, благотворно влиять на иммунитет, выступать обезболивающим средством и помогать защититься от депрессий. Об этом пишет Lenta.ru.

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