Врач рассказала россиянам о лечении болезней смехом

Московский врач-терапевт Елена Трофименко перечислила недуги, бороться с которыми помогает смех.

По словам специалиста, громкий активный смех является аналогом дыхательных упражнений. Он заставляет работать диафрагму и мышцы, что приводит к улучшению кровообращения. При этом, как отметила врач, абсолютно неважно, искренний это смех или искусственно вызванный. Эффект все равно будет положительным.

Также смех помогат бороться с негативными воздействиями, легче выходить из конфликтных ситуаций, в результате чего в организме понижается уровень гормона стресса кортизола и повышается гормона счастья – эндорфина.