Врач перечислил распространенные секс-травмы мужчин

При полученной во время секса травме нужно срочно обратиться к врачу, говорит уролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников. В беседе с «Лентой.ру» он перечислил распространенные травмы, которыми может закончиться половой акт.

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По словам врача, самая частая травма у мужчин, получаемая во время секса, — это разрыв уздечки полового члена, сопровождающийся болью и кровотечением. Лучший метод лечения такой травмы — это операция, так называемая пластика уздечки.

Лубенников напомнил, что в некоторых случаях уколы в половой член для создания эрекции приводят к приапизму — болезненной, стойкой эрекции, которая не сопровождается возбуждением. Если это произошло, необходимо в кратчайшие сроки обратиться за медицинской помощью, поскольку после 24 часов приапизма высока вероятность постоянного нарушения потенции.

Собеседник «Ленты.ру» добавил, что изредка встречается перекрут яичка во время секса. Это характерно, как правило, для молодых мужчин. При перекруте возникает резкая боль, яичко «подтягивается» к основанию полового члена. Результат лечения и сохранения яичка зависит от оперативности медицинской помощи.