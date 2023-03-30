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58 минут назад

Врачи рассказали, с чем связано ощущение повышенной сонливости

Ivyborg.ru

Причины могут быть разные: от перекусов сладким до серьезных сбоев в организме. Портал E1.RU приводит в своей статье исследования, в которых подробно рассказано, с чем может быть связана постоянная тяга ко сну.

Врачи рассказали, с чем связано ощущение повышенной сонливости
Фото: Ivyborg.ruIvyborg.ru

Высокий уровень сонливости, несмотря на относительно правильный режим сна, может быть связан как с питанием, так и способен быть предвестником серьезных заболеваний.

Так, признаками серьезной угрозы здоровью может стать вялость в послеобеденное время. Однако если сонливость коллективная, например, в офисе, то, вероятно, дело в отсутствии свежего воздуха и, как следствие, наступления кислородного голодания.

Единоличные случаи могут говорить об авитаминозе, нехватке железа, витамина D. Ранее стало известно, что

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