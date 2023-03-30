Врачи рассказали, с чем связано ощущение повышенной сонливости

Причины могут быть разные: от перекусов сладким до серьезных сбоев в организме. Портал E1.RU приводит в своей статье исследования, в которых подробно рассказано, с чем может быть связана постоянная тяга ко сну.

Фото: Ivyborg.ru Ivyborg.ru

Высокий уровень сонливости, несмотря на относительно правильный режим сна, может быть связан как с питанием, так и способен быть предвестником серьезных заболеваний.

Так, признаками серьезной угрозы здоровью может стать вялость в послеобеденное время. Однако если сонливость коллективная, например, в офисе, то, вероятно, дело в отсутствии свежего воздуха и, как следствие, наступления кислородного голодания.