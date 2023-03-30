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1 час назад

Врач рассказал, как вовремя распознать опасную болезнь лёгких

Клопс.Ru

«Болезнь вейперов» — недуг, который сложно распознать, а потому зачастую пациентам не оказывается необходимая помощь. В Telegram-канале регионально Центра общественного здоровья и медицинской профилактики врач по медицинской профилактике Екатерина Ивахненко рассказала, с какими симптомами приходит EVALI.

Врач рассказал, как вовремя распознать опасную болезнь лёгких
Фото: Клопс.RuКлопс.Ru

«EVALI расшифровывается как «electronic–cigarette of vaiping product use associated lung injury» — повреждение лёгких, связанное с употреблением электронных сигарет или вейпов», — говорится в публикации.

Как утверждают врачи, первый случай заболевания диагностировали в США в 2019 году. В России EVALI зарегистрировали только в июле 2021 года в Москве.

«В основе развития EVALI лежит острое повреждение лёгочной ткани, похожее на острую двустороннюю пневмонию. Опасность EVALI заключается в том, что данное заболевание трудно диагностировать, так как на сегодняшний день нет ни одного специального исследования, которое достоверно смогло бы помочь подтвердить или опровергнуть диагноз», — предупреждает Ивахненко.

Врачи перечислили наиболее частые симптомы «болезни вейперов»:

С одышкой, кашлем, болями в груди столкнулись 95% пациентов.У 85% заболевших наблюдается повышенная температура с ознобом и резкая потеря веса. 77% больных также жаловались на диарею, рвоту и боли в животе. Чуть реже — в 55% случаев — у пациента развивалась тахикардия. Некоторые также столкнулись с гипоксией. Анализ крови у части больных показывал повышенное содержание лейкоцитов.

«Специального протокола лечения больных EVALI в настоящее время не существует, а в тяжёлых случаях пациенты с EVALI попадают в отделения реанимации и нуждаются в искусственной вентиляции лёгких», — добавляет врач.

Чтобы снизить риск столкнуться с «болезнью вейперов», Екатерина Ивахненко рекомендует придерживаться лишь одного правила — отказаться от использования электронных сигарет.

Нарколог рассказал, что хуже для здоровья: сигареты, вейпы или системы нагревания табака.

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