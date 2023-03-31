Сразу две опухоли удалили из мозга российской пенсионерки

В Мурманске врачи удалили сразу две опухоли из мозга пенсионерки. Об успешно проведенной операции сообщает региональный Минздрав во «ВКонтакте».

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Изначально женщина поступила в областную больницу с подозрением на инсульт. Проведенное исследование выявило у россиянки новообразования в черепной коробке. В отделение нейрохирургии пациентку доставили уже в бессознательном состоянии и частично парализованную.