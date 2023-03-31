$76.45+0.1482.39-0.75
2 часа назад

Сразу две опухоли удалили из мозга российской пенсионерки

Lenta.ruиещё 2

В Мурманске врачи удалили сразу две опухоли из мозга пенсионерки. Об успешно проведенной операции сообщает региональный Минздрав во «ВКонтакте».

Сразу две опухоли удалили из мозга российской пенсионерки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Изначально женщина поступила в областную больницу с подозрением на инсульт. Проведенное исследование выявило у россиянки новообразования в черепной коробке. В отделение нейрохирургии пациентку доставили уже в бессознательном состоянии и частично парализованную.

По словам перенесшей длительную операцию женщины, она чувствует себя прекрасно. Россиянка призналась, что не помнит ничего из того, что происходило с ней перед госпитализацией. Перед выпиской пенсионерке предстоит завершить курс реабилитации.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий