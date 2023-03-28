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1 час назад

Женщина лишилась глаза из-за капель от сухости

Lenta.ru

Жительница города Мирамар, штат Флорида, США, лишилась глаза после того, как начала использовать глазные капли новой марки. Об этом сообщает Miami Herald.

Женщина лишилась глаза из-за капель от сухости
Фото: Lenta.ruLenta.ru

68-летняя Клара Оливия в течение 30 лет пользовалась контактными линзами, которые вызывали сухость в глазах. Она справлялась с этой проблемой с помощью глазных капель, которые получала через страховую компанию. Однако в мае 2022 года она начала пользоваться новыми каплями, так как у них сменился производитель.

Спустя три месяца правый глаз Оливии сильно покраснел и опух. Женщина обратилась в больницу, где офтальмологи обнаружили у нее царапину на роговице. Спустя несколько дней врачи провели обследование и диагностировали у пациентки периферический язвенный кератит. Лечение не помогало, а результаты дополнительных анализов показали заражение глаза грибковой инфекцией.

Врачи решили провести пересадку роговицы, однако из-за сильного воспаления операцию пришлось остановить. В течение следующих нескольких дней врачи наблюдали за состоянием женщины и пришли к единому мнению: из-за возможного распространения инфекции глаз необходимо удалить. Спустя месяц после появления первых симптомов заражения глазное яблоко Оливии было удалено.

Женщина подала в суд на производителя глазных капель.

«Учитывая снижение остроты зрения до 20/200 на оставшемся левом глазу, Оливия теперь юридически слепа», — говорится в иске.

После этого все партии лекарственных растворов марки были сняты с продажи.

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