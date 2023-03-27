Причина перхоти может быть связана как с шампунем, так и с питанием или болезнью. Прежде всего необходимо понять, с чем бороться в конкретном случае. Об этом руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская рассказала "Мосленте".

По словам эксперта, перхоть может быть реакцией на неподходящий шампунь, стресс, дефицит витаминов, неправильное питание, длительный контакт с солнечным светом или тесные головные уборы. Тем не менее чаще всего проблема в избыточном размножении грибка Malassezia и некорректной работе сальных желез.

Заставить активизироваться грибок, который, как правило, есть на коже головы, но не проявляется, могут лечение антибиотиками, заболевания ЖКТ, влекующие за собой нарушения микрофлоры. Помимо этого, перхоть часто появляется, если у человека есть проблемы с обменом веществ, например гипотиреоз.

Перхоть, особенно если появляются не только чешуйки, но и покраснение и зуд, а волосы выпадают, — повод проконсультироваться с врачом-трихологом.