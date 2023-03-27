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1 час назад

Врач Малиновская перечислила главные способы избавиться от перхоти

Мира Маркина

Причина перхоти может быть связана как с шампунем, так и с питанием или болезнью. Прежде всего необходимо понять, с чем бороться в конкретном случае. Об этом руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская рассказала "Мосленте".

По словам эксперта, перхоть может быть реакцией на неподходящий шампунь, стресс, дефицит витаминов, неправильное питание, длительный контакт с солнечным светом или тесные головные уборы. Тем не менее чаще всего проблема в избыточном размножении грибка Malassezia и некорректной работе сальных желез.

Заставить активизироваться грибок, который, как правило, есть на коже головы, но не проявляется, могут лечение антибиотиками, заболевания ЖКТ, влекующие за собой нарушения микрофлоры. Помимо этого, перхоть часто появляется, если у человека есть проблемы с обменом веществ, например гипотиреоз.

Почему не стоит сушить волосы в ванной комнате

Перхоть, особенно если появляются не только чешуйки, но и покраснение и зуд, а волосы выпадают, — повод проконсультироваться с врачом-трихологом.

Иногда помочь при перхоти может изменение шампуня и питания. Чтобы избавиться от проблемы, необходимо сократить количество сладкого и жирного в рационе. В случае, когда таких мер недостаточно, может потребоваться медикаментозное лечение.

Ранее трихолог рассказала, как избавиться от перхоти.

Новости,Видео,Ольга Малиновская,
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