Зарубежные ученые связали дневной сон с симптомом деменции

Американские специалисты назвали сон в дневное время одним из симптомов заболевания, при котором происходит ухудшение мыслительных способностей.
Ученые из Калифорнии заявили, что у тех людей, которые предпочитают часто спать днем, спустя несколько лет выявляют развитие деменции. Зарубежные эксперты выяснили это после проведенных на протяжении 14 лет исследований с участием 1,4 тысячи добровольцев. Об этом пишет издание "Вечерняя Москва".
Сомнолог Михаил Полуэктов дал свою оценку и отметил, что нет никаких оснований не доверять выводам специалистов из США. Однако он пояснил, что в данном исследовании говорится не о конкретной причинно-следственной связи между сном днем и развитием деменции и болезни Альцгеймера. По его словам, вполне вероятно, что у части людей деменция возникла еще до начала исследований, а дневной сон стал лишь ранним проявлением недуга, передает издание "Дни.ру".
– Все несколько проще: те люди, которые спали днем, в дальнейшем заболели деменцией. Но вполне вероятно, что болезнь у них развилась значительно раньше. А приступы дневного сна как раз стали ее первыми ранними проявлениями, – сообщил сомнолог.
Он предположил, что из-за недуга в мозге начали повреждаться участки, отвечающие за регуляцию работы внутренних часов.