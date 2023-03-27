Зарубежные ученые связали дневной сон с симптомом деменции

Ученые из Калифорнии заявили, что у тех людей, которые предпочитают часто спать днем, спустя несколько лет выявляют развитие деменции. Зарубежные эксперты выяснили это после проведенных на протяжении 14 лет исследований с участием 1,4 тысячи добровольцев. Об этом пишет издание "Вечерняя Москва".

Сомнолог Михаил Полуэктов дал свою оценку и отметил, что нет никаких оснований не доверять выводам специалистов из США. Однако он пояснил, что в данном исследовании говорится не о конкретной причинно-следственной связи между сном днем и развитием деменции и болезни Альцгеймера. По его словам, вполне вероятно, что у части людей деменция возникла еще до начала исследований, а дневной сон стал лишь ранним проявлением недуга, передает издание "Дни.ру".