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1 час назад

Зарубежные ученые связали дневной сон с симптомом деменции

Vse42.ru

Американские специалисты назвали сон в дневное время одним из симптомов заболевания, при котором происходит ухудшение мыслительных способностей.

Зарубежные ученые связали дневной сон с симптомом деменции
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Ученые из Калифорнии заявили, что у тех людей, которые предпочитают часто спать днем, спустя несколько лет выявляют развитие деменции. Зарубежные эксперты выяснили это после проведенных на протяжении 14 лет исследований с участием 1,4 тысячи добровольцев. Об этом пишет издание "Вечерняя Москва".

Сомнолог Михаил Полуэктов дал свою оценку и отметил, что нет никаких оснований не доверять выводам специалистов из США. Однако он пояснил, что в данном исследовании говорится не о конкретной причинно-следственной связи между сном днем и развитием деменции и болезни Альцгеймера. По его словам, вполне вероятно, что у части людей деменция возникла еще до начала исследований, а дневной сон стал лишь ранним проявлением недуга, передает издание "Дни.ру".

– Все несколько проще: те люди, которые спали днем, в дальнейшем заболели деменцией. Но вполне вероятно, что болезнь у них развилась значительно раньше. А приступы дневного сна как раз стали ее первыми ранними проявлениями, – сообщил сомнолог.

Он предположил, что из-за недуга в мозге начали повреждаться участки, отвечающие за регуляцию работы внутренних часов.

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