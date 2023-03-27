Врачи на Дальнем Востоке лечат аритмию новым способом

Биться сердцам в здоровом ритме помогают новые технологии. Их начали применять врачи российского медцентра Дальневосточного федерального университета. Таким образом, лечение аритмии в регионе стало эффективнее и безопаснее, сообщает корреспондент «МИР 24» Игорь Мосунов.
Хирург готовится к операции на сердце. У пациента аритмия. «Наиболее распространенная причина нарушения ритма – это ишемическая болезнь сердца. На втором месте приобретенные и врожденные пороки, которые усугубляет развитие нарушения ритма», – пояснил заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии, врач-кардиохирург Алексей Фургал.Если аритмию не лечить, осложнения могут быть самыми серьезными. Вплоть до инфаркта. При этом болезнь помолодела: на приступы учащенного сердцебиения жалуются даже 30-летние. И все больше случаев, когда без операции не обойтись. Новую технологию лечения аритмии внедрили специалисты Дальневосточного федерального университета. Во время операции никаких надрезов. Катетер заводится через прокол. И что самое главное, врачи все видят на экране в режиме реального времени. Остается только найти очаг болезни и устранить его.
«Если раньше мы больше ориентировались на тактильные ощущения, то в настоящее время используются катетеры, которые определяют степень воздействия, глубину воздействия. Это позволяет проводить процедуру более эффективно, более быстро и более безопасно для пациента», – отметил аритмолог, кардиолог Геннадий Шергин.
Точно такую же операцию сделали Людмиле Баулиной. Аритмию у Людмилы диагностировали четыре года назад. Все это время болезнь прогрессировала. Таблетки уже не помогали. Сердечные приступы случались почти каждый день.
«У меня вообще давление низкое, а сердце давало от 114 до 170, то есть пульс, и он очень плохо влиял, чуть ли ни до обмороков. Вчера сделали операцию, сегодня я великолепно себя чувствую, меня будут выписывать», – рассказала пациентка Людмила Баулина.