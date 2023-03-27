Врачи на Дальнем Востоке лечат аритмию новым способом

Хирург готовится к операции на сердце. У пациента аритмия. «Наиболее распространенная причина нарушения ритма – это ишемическая болезнь сердца. На втором месте приобретенные и врожденные пороки, которые усугубляет развитие нарушения ритма», – пояснил заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии, врач-кардиохирург Алексей Фургал.Если аритмию не лечить, осложнения могут быть самыми серьезными. Вплоть до инфаркта. При этом болезнь помолодела: на приступы учащенного сердцебиения жалуются даже 30-летние. И все больше случаев, когда без операции не обойтись. Новую технологию лечения аритмии внедрили специалисты Дальневосточного федерального университета. Во время операции никаких надрезов. Катетер заводится через прокол. И что самое главное, врачи все видят на экране в режиме реального времени. Остается только найти очаг болезни и устранить его.