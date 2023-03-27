Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+10° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
1 час назад

У переживших послеоперационный делирий пожилых умственные способности снижаются

FBM.ru

Послеоперационный делирий (галлюцинации, нарушение восприятия) может предшествовать ускоренному уменьшению когнитивных функций у пожилых людей. Это установили специалисты из Университета Брауна, информирует JAMA Internal Medicine.

У переживших послеоперационный делирий умственные способности снижаются
Фото: FBM.ruFBM.ru

В рамках работы исследователи наблюдали за 560 взрослыми от 70 лет. Их умственные способности оценивали каждые полгода на протяжении 36 месяцев, а после каждый год в течение шести лет.

Делирий — это изменённое психическое состояние, которое сопровождается спутанностью сознания и дезориентацией. Выяснилось, что у переживших послеоперационный делирий пожилых умственные способности уменьшались на 40% быстрее, если сравнивать с теми, у кого делирия не было.

Итоги позволяют предположить, что послеоперационный делирий может способствовать уменьшению когнитивных функций и даже развитию слабоумия. Помимо того, делирий может чаще встречаться у людей, которые подвержены более быстрому уменьшению умственных способностей. Специалистам ещё предстоит провести новые исследования.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий