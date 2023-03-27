У переживших послеоперационный делирий умственные способности снижаются

Послеоперационный делирий (галлюцинации, нарушение восприятия) может предшествовать ускоренному уменьшению когнитивных функций у пожилых людей. Это установили специалисты из Университета Брауна, информирует JAMA Internal Medicine.

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В рамках работы исследователи наблюдали за 560 взрослыми от 70 лет. Их умственные способности оценивали каждые полгода на протяжении 36 месяцев, а после каждый год в течение шести лет.

Делирий — это изменённое психическое состояние, которое сопровождается спутанностью сознания и дезориентацией. Выяснилось, что у переживших послеоперационный делирий пожилых умственные способности уменьшались на 40% быстрее, если сравнивать с теми, у кого делирия не было.