Психические расстройства могут ускорять биологическое старение

Ученые из Королевского колледжа Лондона выяснили, что тела людей с психическими заболеваниями быстрее стареют и имеют больший биологический возраст. Исследование было представлено на Европейском конгрессе психиатров.

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Авторы проанализировали данные более чем 110 тысяч пациентов из Британского биобанка. Они рассмотрели связь между депрессией, тревожным и биполярным расстройством и 168 различными метаболитами крови.

У людей с биполярным расстройством были маркеры крови, указывающие на то, что биологически они были примерно на 2 года старше своего реального возраста.

Исследование 2019 года показало, что в среднем мужчины с психическими расстройствами живут на 10 лет меньше, чем население в целом, а женщины — на семь лет меньше. Авторы считают, что ускоренное биологическое старение может быть важным фактором этого наблюдения.