Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+10° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
56 минут назад

Психические расстройства могут ускорять биологическое старение

Газета.Ru

Ученые из Королевского колледжа Лондона выяснили, что тела людей с психическими заболеваниями быстрее стареют и имеют больший биологический возраст. Исследование было представлено на Европейском конгрессе психиатров.

Психические расстройства могут ускорять биологическое старение
Фото: Газета.руГазета.ру

Авторы проанализировали данные более чем 110 тысяч пациентов из Британского биобанка. Они рассмотрели связь между депрессией, тревожным и биполярным расстройством и 168 различными метаболитами крови.

У людей с биполярным расстройством были маркеры крови, указывающие на то, что биологически они были примерно на 2 года старше своего реального возраста.

Исследование 2019 года показало, что в среднем мужчины с психическими расстройствами живут на 10 лет меньше, чем население в целом, а женщины — на семь лет меньше. Авторы считают, что ускоренное биологическое старение может быть важным фактором этого наблюдения.

Ученые надеются, что выявленные ими маркеры смогут использовать психиатры для более эффективных рекомендаций по улучшению физического здоровья пациентов.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий