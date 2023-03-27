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Названы основные способы борьбы с весенней аллергией

Основные способы борьбы с весенней аллергией назвали «Известиям» эксперты. Аллерголог Марина Суворова посоветовала аллергикам реже гулять в парках и лесных зонах, а также не проветривать квартиру и не открывать окна в машине в сезон цветения.

Названы основные способы борьбы с весенней аллергией
© Мослента

Для дома лучше купить очиститель воздуха с нера-фильтром, отметила специалист. Кроме того, следует следить за календарем цветения растений и использовать интерактивные карты, показывающие очаги цветения.

Руководитель отдела медицинской экспертизы группы компаний ИНВИТРО Екатерина Терентьева порекомендовала избегать выхода на улицу рано утром и в сухие жаркие дни, так как в это время наблюдается максимальная концентрация пыльцы в воздухе. Кроме того, по возвращении следует принимать душ и менять одежду. После стирки вещи не рекомендуется сушить на свежем воздухе, чтобы на них не попала пыльца, пояснила Тереньтева.

«Избегайте употребления в пищу свежих косточковых фруктов, орехов, зелени и специй, кваса, меда (многие растительные продукты имеют в составе родственные молекулы, которые становятся причиной перекрестных реакций). Нельзя применять фитотерапию (лечение травами) и косметические средства, содержащие натуральные растительные компоненты», — добавила специалист.

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