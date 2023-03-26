Антибиотики не продадут без рецепта

Антибиотики и таблетки для лечения психических заболеваний больше нельзя будет купить без рецепта от врача. Российские фармацевты поддержали такое решение властей.

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Медики объясняют необходимость такой меры увеличением количества случаев нечувствительности бактерий к препаратам во всем мире из-за бесконтрольного приема антибиотиков, которые пациенты назначали себе сами (даже когда не надо было, например при вирусных заболеваниях). К эволюционированию вредных бактерий ведет также неправильный прием антибиотиков пациентами. Многие бросают пить эти препараты через пару дней, почувствовав себя лучше. В результате бактерии вырабатывают механизмы защиты от антибиотиков, и в следующий раз таблетки просто не сработают.

Кроме того, фармацевты в России заметили пугающую тенденцию: увеличилось количество людей, которые сами, без всякого назначения, покупают себе препараты с психоактивным действием. Это может стать еще одной разновидностью наркомании. Поэтому теперь купить такие препараты можно будет только по рецепту с подписью врача.

Фармацевты, которые отпускают лекарства без рецепта, будут наказаны крупными штрафами в размере от 10 до 20 тысяч рублей. В случае повторного проступка аптечных работников вообще могут дисквалифицировать на срок от полугода до года.