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39 минут назад

Российские врачи спасли женщину с двумя беременностями

Lenta.ru

В Туле у 34-летней женщины выявили редкую аномалию — одновременное наличие внематочной и маточной беременностей. Врачи из Ваныкинской больницы провели операцию и спасли жизнь как самой беременной, так и ее будущему ребенку. Об этом говорится на сайте регионального Минздрава.

Российские врачи спасли женщину с двумя беременностями
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Еще в феврале россиянка попала в больницу с жалобами на тошноту и сильные боли внизу живота. Тульские врачи обследовали женщину и выявили гетеротопическую беременность, при нем оплодотворяются сразу две яйцеклетки.

«Одна попадает в матку, а вторая начинает развиваться вне ее. Такой диагноз встречается крайне редко — один случай на 30 000 беременностей», — говорится в сообщении ведомства.

Данный вид беременности опасен для здоровья и жизни как мамы, так и ее будущего ребенка. В связи с этим было решено прооперировать пациентку в день поступления.

Несмотря на маленький срок беременности — всего пять недель — удалось сохранить жизнь 34-летней женщине и ребенку. Спустя неделю жительница Тулы вернулась домой. Через семь месяцев она сможет стать матерью.

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